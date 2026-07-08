Réformer pour transformer

Faure Gnassingbé, a présidé mercredi le Conseil des ministres consacré à plusieurs réformes destinées à renforcer la gouvernance et à soutenir la transformation économique du pays.

Les ministres ont notamment examiné un projet de création de la Caisse des dépôts et consignations, un nouvel outil financier appelé à mobiliser des ressources au service de l'investissement public et du développement. Le Conseil s'est également penché sur la modernisation des juridictions commerciales afin d'améliorer le climat des affaires et de sécuriser davantage les investissements.

Plusieurs communications ont par ailleurs été présentées sur la lutte contre le paludisme, le renforcement du partenariat public-privé et le renouvellement des instances nationales chargées des organisations de jeunesse.

À l'issue de la réunion, Faure Gnassingbé a réaffirmé la poursuite des réformes.

« Nous poursuivons avec détermination les réformes engagées afin de consolider la gouvernance, renforcer l'attractivité de notre économie, améliorer et préserver durablement les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il écrit sur le réseau social X.