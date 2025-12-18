Renforcement de la coopération parlementaire

La Libye a salué, mercredi à Lomé, les efforts de médiation et de promotion de la paix déployés par le Togo à travers le continent africain.

Cette reconnaissance a été exprimée par Salih Al Konui Kanduweesh Mohammed, ambassadeur de Libye, lors d’une audience avec le président de l’Assemblée nationale, Komi Klassou.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont également échangé sur l’état des relations bilatérales. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération, notamment dans le cadre des relations parlementaires, avec l’ambition de développer des échanges plus structurés entre les institutions législatives des deux pays.

Dans la même journée, le président de l’Assemblée nationale a reçu Hamid Mechino, chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc au Togo. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie visant à consolider les relations diplomatiques et institutionnelles entre Rabat et Lomé.

Selon le diplomate marocain, les relations politiques entre Rabat et Lomé sont excellentes et la coopération couvre de nombreux domaines.