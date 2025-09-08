Rubriques

Rentrée parlementaire : Adjamagbo-Johnson promet des interpellations au gouvernement

À l’approche de la rentrée parlementaire, prévue pour le premier mardi du mois d’octobre, l’opposition prépare ses cartouches.

Brigitte Adjamagbo-Johnson © republicoftogo.com

Brigitte Adjamagbo-Johnson, députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), a annoncé sur une radio privée qu’elle entend interpeller le gouvernement sur plusieurs sujets d’actualité.

Parmi les préoccupations figurent les arrestations lors des troubles des 26 et 27 juin derniers. « Ce sont des événements suffisamment graves qui ont besoin d’être expliqués aux Togolais », a insisté Mme Adjamagbo-Johnson.

L’élue souhaite également avoir des éclaircissements sur des chantiers routiers en souffrance ou inachevés.

