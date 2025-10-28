Six ans de décentralisation, des résultats concrets sur le terrain

Six ans après son lancement effectif, la décentralisation affiche des résultats tangibles.

Véritable levier de développement local, ce processus a permis d’améliorer considérablement le quotidien des populations à la base grâce à la réalisation d’infrastructures essentielles et au renforcement des services de proximité.

Sur l’ensemble du territoire, les municipalités ont réalisé de nombreux projets pour répondre aux besoins immédiats des communautés. Parmi ces réalisations figurent :

des bâtiments administratifs;

des centres d’état civil pour faciliter l’enregistrement des naissances ;

des marchés locaux ;

des districts sanitaires ;

des centres culturels et ;

des forages d’eau potable dans plusieurs localités rurales.

Ces actions ont été rendues possibles grâce au Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), au Programme d’Appui au Financement des Communes (PAFC), ainsi qu’au Programme d’Appui à la Décentralisation – Phase III (PAD III).

Durant cette première phase de mise en œuvre :

12 500 forages ont été réalisés pour l’accès à l’eau potable,

1 526 salles de classe ont été construites ou réhabilitées, dont 685 dans la région des Savanes,

plus de 30 000 lampadaires solaires ont été installés, améliorant la sécurité et l’éclairage public dans les zones rurales,

194 forages supplémentaires ont été réalisés dans les zones rurales et semi-urbaines.

En parallèle, les communes ont mené des campagnes de délivrance gratuite d’actes de naissance, facilitant ainsi l’accès des enfants à une identité civile.

Depuis 2020, le FACT a mobilisé 73,8 milliards de francs CFA, avec le soutien du gouvernement togolais, de l’Allemagne et de l’Union européenne, principaux partenaires techniques et financiers.

Ces ressources ont été orientées vers le renforcement des capacités des collectivités territoriales et la réalisation de projets à fort impact social.

La seconde mandature des municipalités, qui s’ouvrira dans les prochains jours, s’annonce déterminante.

Elle devra consolider les acquis, renforcer la gouvernance locale, approfondir la participation citoyenne, et accélérer la transformation des territoires.

La décentralisation, désormais ancrée dans les politiques publiques, s’affirme comme un outil incontournable pour une démocratie participative efficace et un développement local inclusif et durable.