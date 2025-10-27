Tout réinventer

Rubriques

Le président du CAR (opposition), Yawo Daté, a invité l’ensemble de la classe politique à dépasser les querelles partisanes pour œuvrer ensemble au développement du pays.

Yawo Daté © republicoftogo.com

Ce parti plaide pour une gouvernance partagée entre pouvoir et opposition afin de garantir stabilité politique et développement inclusif.

Face aux tensions sociales, à la vie chère et à ce qu’il qualifie de frustrations accumulées, le CAR appelle les dirigeants togolais à changer leurs méthodes de gouvernance.

Yawo Daté critique la révision constitutionnelle et la tenue des dernières élections locales

Marginalisée dans les urnes, l’opposition cherche à se réinventer. Pas évident.

