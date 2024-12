Transformer les aspirations en actions

La ville d’Atakpamé a marqué mardi une étape importante dans la promotion de l’égalité des genres avec l’inauguration de son premier Centre de promotion féminine.

Une initiative qui vise à soutenir les femmes dans leur autonomisation économique et à leur offrir un refuge face aux violences basées sur le genre.

Présidée par FlorenceYawa Kouigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, présidente de la Faîtière des Communes du Togo (FCT) et maire de la commune Ogou 1, la cérémonie a réuni un parterre de personnalités nationales et internationales parmi lesquelles Frédéric Vallier, délégué général de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), et l’ambassadeur de l’Union Européenne, Gwilym Jones.

Des maires issus de plusieurs communes, des élus locaux, des chefs traditionnels, ainsi que de nombreux groupements de femmes ont également pris part à cet événement.

Ce centre est le fruit d’un partenariat entre la FCT, la commune Ogou 1 et l’AIMF, avec le soutien financier de l’UE à travers le Fonds de Coopération (SGA3).

En amont de l’inauguration, un dialogue national sur le genre s’est tenu le 2 décembre, rassemblant experts et élus locaux pour échanger sur les engagements de l’AIMF et les politiques publiques inclusives. Ce dialogue a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques des villes membres et de définir des stratégies adaptées aux réalités locales.

Dans son discours, FlorenceYawa Kouigan a salué le leadership du chef de l’État dont les actions ont permis des avancées notables en matière de droits des femmes. Elle a également remercié les partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

« Ce centre est une preuve supplémentaire de notre engagement à faire de l’égalité des genres une réalité dans nos communes. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous avançons vers une société où chaque femme peut réaliser son potentiel et participer activement au développement », a-t-elle déclaré.

Le Centre de Promotion Féminine d’Atakpamé est bien plus qu’un espace de soutien ; il symbolise un engagement concret pour transformer les aspirations en actions.