Trio de choc pour diriger le CPC

La deuxième réunion du cadre permanent de concertation (CPC) s’est tenue mardi.

Il entend rassembler autour d’une même table les représentants de la majorité et de l’opposition pour discuter des questions politiques et de société, comme la lutte contre l’extrémisme et la promotion des droits de l’homme.

La plupart des formations représentatives adhèrent à cette initiative à l’exception du CAR et de la DMK.

La rencontre d’hier a permis de mettre en place un comité chargé de piloter les discussions.

Il comprend Gerry Taama (NET, opposition), Adrien Béléki Akouété (CPP, opposition) et Pacôme Adjourouvi (indépendant). l.

Le poste de rapporteur est assuré par le ministre de l’Administration territoriale, Payadowa Boukpessi.

Les participants se retrouveront dans quelques semaines pour évoquer la tenue des élections régionales prévues en fin d’année.