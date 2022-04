Un cadre plus clair

Un décret sur les modalités de mise en œuvre des procédures de passation et d’exécution des contrats de partenariat public privé (PPP) a été adopté récemment en conseil des ministres.

Le texte s’inscrit dans le cadre du renforcement et de l’opérationnalisation du cadre juridique des contrats de PPP et permettra de faciliter la mise en œuvre des dispositions relatives à leur passation et à leur exécution.

Le Togo a de plus en plus recours au PPP pour assurer ses projets de développement.