Un deuxième mandat pour Kwami Agbegna

C'est une victoire nette et sans appel. Kwami Agbegna, maire de Provin, a été réélu dès le premier tour des élections municipales dimanche dernier, à la tête de sa liste « Continuons ensemble, plus forts », avec 61% des suffrages.

Âgé de 50 ans, Kwami Agbegna est d'origine togolaise. Arrivé en France à l'âge de 9 ans, il a construit son parcours dans l'Hexagone jusqu'à devenir l'édile d'une ville de 4.400 habitants située au nord de la France.

La commune de Provin appartient à l'arrondissement de Lille et au canton de Seclin-Sud.

Dans la vie civile, Kwami Agbegna est chef d'entreprise.