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Un homme libre

Le Sénat a rendu vendredi un dernier hommage à Frédéric Essokoyo Abass Kaboua, sénateur décédé le 8 avril dernier à l'âge de 63 ans.

Dernier hommage au sénateur disparu © republicoftogo.com

Le Sénat a rendu vendredi un dernier hommage à Frédéric Essokoyo Abass Kaboua, sénateur décédé le 8 avril dernier à l'âge de 63 ans.

Figure singulière de la vie politique togolaise, cet ingénieur agronome s'était engagé très tôt dans l'opposition, participant à plusieurs regroupements majeurs dont CAP 2015 et le CPC. Convaincu de la nécessité des réformes institutionnelles, il avait également mené une brillante carrière dans l'administration publique, du ministère de la Justice à l'administration pénitentiaire.

« Abass Kaboua était surtout un homme libre, libre dans sa parole, libre dans ses convictions, libre dans sa manière d'assumer ses choix, même lorsqu'il était incompris ou controversé », a salué le deuxième secrétaire parlementaire du Sénat, Tchassona Mohamed Traoré.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Barry Moussa Barqué, le président de la Chambre haute.

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