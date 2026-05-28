Frontières communales

Les disputes de délimitations entre communes, cantons et préfectures sont devenues monnaie courante, alimentées par des textes administratifs qui ne précisent pas toujours les coordonnées exactes des territoires, laissant place à des interprétations divergentes et des tensions récurrentes autour du foncier, des empiètements territoriaux et du recouvrement des taxes locales.

Pour y remédier, le comité chargé d'étudier ces problèmes tient jeudi et pour deux jours sa première session.

« Nous devons pouvoir arbitrer sur des bases techniques solides. C'est tout le sens de la mise en place de cette commission », a déclaré le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté.

Créée en janvier dernier, cette commission devra élaborer une feuille de route opérationnelle pour encadrer les missions de terrain à venir.