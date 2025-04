Un mandat marqué par l’action et la résilience

À la fin de cette semaine, le président Faure Gnassingbé achève son mandat de cinq ans à la tête du Togo.

Cinq années au cours desquelles son action a été marquée par une priorité constante : renforcer la croissance économique et améliorer les conditions de vie des Togolais.

Dès le début de son mandat, le chef de l’État a impulsé une dynamique de modernisation à travers la Feuille de route gouvernementale 2020-2025, un programme ambitieux reposant sur trois axes majeurs : l'inclusion sociale, la croissance économique durable et la consolidation de la paix.

Sous sa présidence, le pays a enregistré une progression notable de son produit intérieur brut (PIB), avec une diversification progressive de l'économie. Les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du numérique et des infrastructures ont été particulièrement soutenus, avec des investissements majeurs dans les routes, le port et les énergies renouvelables.

La lutte contre la pauvreté a également été une priorité forte. Plusieurs initiatives ont vu le jour, notamment :

Le programme Novissi, qui a permis d’apporter un soutien financier direct aux populations vulnérables durant la pandémie de Covid-19.

Le Programme d’Urgence pour la Région des Savanes (PURS), destiné à renforcer la résilience des populations du nord face aux menaces sécuritaires et aux défis socio-économiques.

L’expansion de projets d’accès à l'eau potable, à l'éducation et aux services de santé pour améliorer l’inclusion sociale.

Face à la montée des menaces terroristes dans la sous-région, le président a modernisé les forces armées et renforcé la coopération régionale et internationale, contribuant à maintenir la stabilité du pays dans un environnement régional instable.

À l'heure du bilan, Faure Gnassingbé peut se prévaloir d'avoir posé les bases d'un Togo plus résilient, plus ouvert et engagé sur la voie de la transformation économique et sociale.

Des défis restent à relever, mais les résultats engrangés au cours de ce mandat constituent un socle solide pour l'avenir.