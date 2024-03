Un ministre disponible

Pacôme Adjourouvi, le nouveau ministre des Droits de l’Homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République, a pris ses fonctions jeudi.

Il succède à ce poste à Christian Trimua, devenu il y a quelques mois secrétaire général du gouvernement.

‘J’ai la chance de continuer le travail d’un ami, d’un frère. Aucune politique ne peut être efficace si elle ne repose pas sur une administration pleinement dévouée et compétente. Nous essayerons d’être le plus disponible possible. Je serai à l’écoute des uns et des autres’, a déclaré M. Adjourouvi.

Le nouveau titulaire a fait ses armes en politique en France. Il a été l’adjoint de Manuel Valls à la mairie d’Ivry (région parisienne).