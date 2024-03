Neuf nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ont été élus vendredi par les députés.

‘Ce renouvellement constitue un impératif qui vient insuffler un nouveau souffle pour l’Etat de droit et de la démocratie. Cela est un beau présage de la transparence et de l’exclusivité des prochaines élections législatives et régionales’, a déclaré Pacôme Adjourouvi, le ministre chargé des Relations avec les institutions de la République.

La CNDH est l’une des premières institutions du genre à avoir été créée en Afrique il y a des décennies.

____

Les membres de la CNDH

Droit et justice : Afi Atitso, Gnambi Garba Kodjo

Sciences humaines : Tembe Ayissa-Assih

Défense des droits de l’homme : Bouraima Adjidatou, Lionel Ohini Sanvee, Badabossia Azambo, Abalodjam Kadja

Environnement : Kolani Nakodjoua

Santé : Anabadédji Adjodji