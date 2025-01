Un nouvel organe au service de la sécurité de l’État

Le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans la structuration de son appareil sécuritaire avec la mise en place du Conseil National de Défense et de Sécurité (CNDS).

Ce nouvel organe a pour mission de renforcer la stratégie de gestion des crises et des risques sécuritaires.

Le CNDS commence à prendre forme avec la nomination, ce jeudi, de son secrétaire général. Par décret du président de la République, Faure Gnassingbé, le colonel Badibawou Bakali a été désigné pour diriger cette structure stratégique.

Ancien aide de camp du chef de l’État et préfet de la Kozah depuis 2011, Bakali est un officier supérieur reconnu pour son expérience et sa rigueur. Son parcours dans l’administration territoriale et dans les cercles sécuritaires fait de lui un choix stratégique pour mener à bien les missions assignées au CNDS.

Dans un contexte international marqué par une circulation rapide et massive de l’information, ainsi que par une recrudescence des menaces terroristes, le CNDS s’annonce comme un acteur central de la défense des intérêts fondamentaux de la nation.