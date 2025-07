Un ouvrage pour renforcer la gouvernance locale

Déclaré meilleur maire du Togo (il y en a 117) à l’issue d’une évaluation conjointe du gouvernement et de la GIZ (Coopération allemande), Koamy Gbloèkpo Gomado, ministre et maire de la commune du Golfe 1 (Lomé), a décidé de mettre son expertise à profit dans un ouvrage publié lundi.

Le livre de 265 pages se présente comme un manuel pratique et stratégique destiné aux actuels et futurs élus locaux. Il s’appuie sur l’histoire de la décentralisation au Togo et couvre de façon claire les multiples facettes du rôle de maire : gestion administrative, animation démocratique locale, planification du développement, finances publiques, état civil, gouvernance numérique, partenariats et coopération intercommunale.

L’ouvrage est enrichi par un retour d’expérience solide : celui de six années passées à la tête de Golfe 1, l’une des plus importantes du pays. Gomado y partage ses réussites, ses difficultés et ses méthodes pour construire une administration de proximité, orientée vers l’impact et l’innovation.

« Devenir maire ne s’improvise pas. Cette fonction exige leadership, vision stratégique et maîtrise des outils de gouvernance », affirme Koamy Gomado.

L’auteur insiste sur l’importance d’une approche participative du développement local, impliquant à la fois les collectivités, les citoyens, le secteur privé et les partenaires techniques. Ce positionnement est en cohérence avec sa ligne d’action depuis sa nomination au gouvernement en août 2024, où il œuvre à la promotion d’un aménagement territorial inclusif et durable.

Diplômé en planification du développement régional et titulaire d’une certification allemande en gestion urbaine et environnement industriel, Koamy Gomado dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur public et privé, notamment au sein du Groupe HeidelbergCement-Togo. Un bagage qu’il met aujourd’hui au service de la transmission et de la consolidation de la gouvernance locale.

‘Le Maire’ par Koamy Gbloèkpo Gomado, Éditions Awoudy (Togo)