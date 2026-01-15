Le président de la Cour constitutionnelle, Djobo-Babakane Coulibaley, a dressé jeudi un bilan positif de l'année écoulée, marquée par deux événements majeurs dans la vie institutionnelle du pays : les élections sénatoriales et la prestation de serment du premier président du Conseil de la 5ème République.

Lors de son intervention, M. Coulibaley a souligné que ces deux moments ont mobilisé l'institution dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles essentielles.

Dans un premier temps, la Cour a été chargée de contrôler la régularité du processus électoral sénatorial, garantissant ainsi la conformité du scrutin aux dispositions légales. Elle a ensuite reçu le serment du président du Conseil, acte solennel marquant l'entrée en fonction du chef de l'exécutif sous la nouvelle architecture institutionnelle.

Fort de ces acquis, M. Coulibaley a annoncé de nouveaux défis pour l'année en cours, notamment le renforcement du professionnalisme au sein de l'institution et le rappel des devoirs d'éthique et de déontologie des membres de la Cour.

La Cour constitutionnelle occupe une place centrale dans l'architecture institutionnelle togolaise. En tant que plus haute juridiction en matière constitutionnelle, elle veille au respect de la Constitution et garantit la régularité des élections.

Ses décisions, qui s'imposent à toutes les autorités publiques, sont sans recours possible, ce qui confère à l'institution une responsabilité considérable. Cette absence de voie de recours justifie la rigueur méthodique avec laquelle la Cour examine chaque dossier, prenant le temps nécessaire pour assurer la conformité de ses décisions aux textes en vigueur.

Dans un contexte de transition constitutionnelle marqué par l'adoption de la 5ème République, la Cour constitutionnelle s'affirme comme un pilier de la stabilité institutionnelle, garante du respect des règles démocratiques et de l'État de droit.