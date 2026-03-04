Partenariat décentralisée

La Faîtière des communes du Togo (FCT), en collaboration avec les ministères de l'Administration territoriale et de l'Aménagement du territoire, a lancé un projet d'accompagnement et d'initiation aux principes d'internationalisation, avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la gouvernance territoriale (PAGT 2025-2027) et cible 20 communes togolaises n'ayant encore aucune coopération décentralisée, parmi lesquelles Cinkassé, Bassar, Kloto, Golfe ou encore Zio.

L'objectif est d’améliorer le positionnement international de ces municipalités afin de nouer de nouveaux partenariats avec des entités françaises, européennes ou africaines.

Pour ces communes encore isolées sur la scène internationale, c'est une première porte qui s'ouvre sur le monde.