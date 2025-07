Un scrutin municipal décisif pour la démocratie de proximité

Ce jeudi, les Togolais sont appelés aux urnes pour élire les conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. Une échéance électorale capitale, non seulement pour le fonctionnement local, mais aussi pour l’ancrage progressif de la démocratie.

Dans un pays en développement comme le Togo, la gouvernance locale ne peut plus être reléguée au second plan. C’est au niveau des communes que les promesses de développement prennent forme : routes, éclairage public, écoles, santé, propreté urbaine… Autant de compétences que les mairies doivent assumer au quotidien. En ce sens, les élections municipales ne sont pas simplement techniques ; elles sont politiques, sociales et profondément humaines.

Ce scrutin municipal constitue aussi une réponse claire à ceux qui doutent encore des progrès démocratiques du pays. Si le Togo a connu dans son histoire politique des moments de tension, l’organisation régulière d’élections locales pluralistes envoie un message de stabilité et de maturité institutionnelle. Le pluralisme n’est pas un luxe, c’est une exigence. Et cette exigence, les électeurs togolais l’assument avec sérieux.

Une campagne calme, un climat apaisé

Fait notable : la campagne électorale s’est déroulée dans un climat de sérénité, sans incidents, malgré un contexte parfois tendu sur le plan politique. Cela montre une évolution des comportements, mais aussi une volonté commune de préserver l’essentiel : la paix civile et la cohésion nationale.

Plus qu’un simple rendez-vous électoral, le scrutin du jour est une étape vers la construction d’un Togo plus participatif, plus transparent et plus proche des citoyens. Il appartient désormais aux futurs élus de répondre à cette attente : être à l’écoute, travailler au service de tous et faire preuve d’exemplarité dans la gestion.

La réussite de ces municipales passera aussi par la mobilisation des électeurs. La participation est l’un des meilleurs indicateurs de la vitalité démocratique d’un pays. Aller voter, c’est refuser le repli, l’indifférence ou la résignation. C’est revendiquer son droit de regard sur les priorités locales.

À l’issue du scrutin, la balle sera dans le camp des nouveaux conseillers municipaux, investis d’une mission de confiance. Leur responsabilité est claire : faire vivre la démocratie locale, loin des calculs partisans, au plus près des préoccupations quotidiennes.

Le Togo a encore des défis à relever. Mais ce jeudi, il donne une nouvelle preuve de sa capacité à avancer par les urnes, dans le calme, le dialogue et la volonté d’aller de l’avant.