Une armée modernisée pour lutter contre le terrorisme

La session annuelle du Grand Rapport des Forces armées togolaises (FAT) s’est tenue lundi en présence de Faure Gnassingbé, chef des armées.

L’occasion de dresser un bilan des actions menées au cours de l’année écoulée, d’analyser les défis sécuritaires actuels, et de définir les orientations stratégiques pour les prochains programmes opérationnels.

Le président de la République a profité de cette occasion pour adresser ses directives aux forces de défense et de sécurité, en insistant sur la nécessité d’adapter les moyens de défense aux nouvelles menaces sécuritaires.

Les FAT ont salué l’approche holistique du chef de l’État en matière de sécurité, notamment dans la région des Savanes, confrontée à des défis sécuritaires croissants.

Les officiers supérieurs ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à toute initiative de Faure Gnassingbé visant à consolider la paix, la stabilité et la souveraineté du Togo.

M. Gnassingbé a félicité les militaires pour leur bravoure, leur professionnalisme et leur engagement à assurer la sécurité du territoire et la protection des citoyens.

Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts de modernisation de l’armée afin de renforcer ses capacités stratégiques et opérationnelles. Il a également exhorté les forces armées à rester vigilantes et à agir avec efficacité pour prévenir toute menace contre la paix et la stabilité du pays.