Une campagne nationale pour renforcer la gouvernance locale

Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a lancé mercredi une campagne visant à renforcer l’engagement citoyen et à consolider la gouvernance à l’échelle locale. La campagne s’étendra jusqu’au 15 novembre prochain.

L’initiative s’adresse aux élus locaux, responsables communautaires et acteurs de la société civile, dans le but de les outiller pour un meilleur exercice de leurs rôles en matière de participation citoyenne, de transparence, de redevabilité et de promotion des valeurs démocratiques.

L’objectif est de sensibiliser et mobiliser les populations autour de la gestion locale, afin qu’elles s’impliquent activement dans les prises de décision qui les concernent. L’accent est mis sur l’inclusion, la transparence, et la co-construction des politiques publiques locales.

La campagne sera déployée dans deux préfectures par région, couvrant ainsi l’ensemble du territoire. 

Ce choix vise à garantir un ancrage territorial fort et à assurer une large représentativité des communautés locales.

Le président du Parti Démocratique Panafricain (PDP) et sénateur, Innocent Kagbara, se prépare à défendre plusieurs propositions de son parti lors de l’examen du projet de loi de finances 2026 par le Sénat.

