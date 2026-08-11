Une connaissance plus précise du territoire communal

Modernisation de la gouvernance locale et transformation numérique des services communaux : ces deux axes, portés par la Faîtière des communes du Togo (FCT) dans les 117 communes du pays, prennent forme à Golfe 2, dans le Grand Lomé, à travers une opération de recensement géoréférencé des ménages et des activités économiques, qui s'achèvera le 10 octobre.

L'opération concerne ménages, commerçants, artisans, entreprises et contribuables du territoire communal. Selon le maire, Eric Kpadé, elle doit permettre de constituer « une base de données fiable, actualisée et sécurisée », afin de mieux connaître le territoire et d'améliorer la planification du développement local.

Au-delà de la collecte de données, l'initiative doit renforcer la qualité des services rendus aux populations, accompagner la digitalisation de la gestion administrative et orienter plus efficacement les investissements communaux.

« Notre objectif est d'aller vers une gouvernance locale plus efficace, transparente et orientée vers le développement durable », précise le maire.

Le recensement s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan de développement communal (PDC) 2023-2027, doté d'une enveloppe estimée à plus de 5,147 milliards de Fcfa.

Le document repose sur trois axes : le renforcement des infrastructures marchandes, culturelles et sportives et le développement de l'économie locale ; l'amélioration du cadre de vie et des services sociaux ; et la modernisation de l'administration communale, à travers une gestion plus transparente des ressources locales.