UNIR mise sur la concertation entre forces républicaines

Le parti présidentiel Union pour la République (UNIR) appelle les forces politiques à privilégier le dialogue et l'intérêt national dans le contexte de la 5ᵉ République.

Pour Yao Bloua Agbo, responsable du Mouvement des Sages UNIR (MSU), les divergences politiques doivent s'exprimer dans le respect des institutions et des lois de la République.

« Aujourd'hui, plus que jamais, le Togo poursuit sa marche résolue dans le cadre de la 5ème République. Cette nouvelle architecture institutionnelle invite toutes les forces politiques à renforcer leur esprit de responsabilité, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à travailler ensemble pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité et le développement durable », a-t-il confié en marge du congrès de l’UFC (opposition) auquel il participait samedi en qualité d’invité.

Pour le responsable du MSU, le dialogue politique, la concertation et la coopération entre les forces républicaines restent indispensables à une gouvernance efficace.

« Les grandes nations se construisent lorsque les divergences s'expriment dans le respect, lorsque les différences deviennent une richesse et lorsque les ambitions particulières s'effacent devant l'intérêt national », a-t-il indiqué.

UNIR appelle également à la mobilisation de toutes les sensibilités politiques autour des enjeux de développement.