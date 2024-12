Une délégation du Parti communiste chinois en mission de coopération

Une délégation du Parti communiste chinois (PCC) conduite par Fang Cai, expert en chef du Think-tank national, est arrivée à Lomé jeudi pour une visite de trois jours.

Cette mission marque un jalon important dans les relations entre le PCC et l’Union pour la République (Unir), le parti au pouvoir.

Cette visite intervient peu de temps après le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), où le président Faure Gnassingbé a rencontré Wang Huning, membre du Comité permanent du bureau politique du PCC.

« Depuis 45 ans, nos relations se diversifient et se renforcent jour après jour. Cela nous permet de promouvoir les grandes causes de développement respectif de nos deux pays », a déclaré Fang Cai.

La délégation chinoise prévoit des échanges approfondis avec les responsables du parti Unir et les autorités togolaises.

Le secrétaire exécutif d’Unir, Aklesso Atcholi, a souligné que cette visite est une opportunité pour le parti de tirer des enseignements des grandes décisions prises lors du troisième plénum du XXème comité central du PCC.

Parmi les domaines prioritaires identifiés figurent la gouvernance politique pour mieux comprendre les réformes et stratégies de modernisation mises en œuvre en Chine, la construction et l’organisation des partis afin de renforcer les structures internes et l’efficacité du parti.

Autre volet qui intéresse Unir, la capacité de mobilisation des militants. La Chine sait faire de ce côté.