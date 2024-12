Une étape clé pour la démocratie togolaise

La Commission Électorale Nationale Indépendante (Céni) est en plein préparatif pour l’organisation des premières élections sénatoriales de l’histoire du Togo, prévues pour le 2 février 2025.

Vendredi, l’institution a officiellement lancé l’appel à candidatures, marquant ainsi le début d’un processus électoral qui s’annonce inédit.

Les candidats intéressés auront du 17 au 23 décembre 2024 pour déposer leurs dossiers.

Pour qu’un dossier soit retenu, le candidat doit remplir un certain nombre de conditions. Etre de nationalité togolaise, âgée de 35 ans minimum et ne pas avoir de casier judiciaire. La caution a été fixée à 300.000 Cfca pour les hommes et moitié moins pour les femmes.

Contrairement aux élections générales, les sénatoriales seront un scrutin indirect.

Le corps électoral sera composé des conseillers municipaux et régionaux, qui auront la responsabilité d’élire les futurs sénateurs. Cette spécificité confère à ces élections une importance particulière, car elles viennent compléter le processus de décentralisation.

La campagne électorale se déroulera du 17 au 31 janvier 2025.