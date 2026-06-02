Une nouvelle tentative, les mêmes doutes

Après l’échec dans le passé des journées « Togo mort », de petits groupuscules de l'opposition togolaise lancent un nouvel appel pour ce samedi : le « Togo en pause », invitant les Togolais à suspendre leurs activités professionnelles pour protester contre le régime de Faure Gnassingbé.

Ces formations, peu représentatives et sans véritable audience dans la population, dénoncent la hausse récente des prix du carburant et ce qu'elles appellent une « présidence à vie » et une « mauvaise gouvernance ».

Le changement de terminologie - de « Togo mort » à « Togo en pause » - illustre à lui seul les difficultés de ces mouvements à mobiliser. Les précédentes journées ville morte n'ont jamais réussi à paralyser le pays, les habitants préférant vaquer à leurs occupations quotidiennes plutôt que de répondre aux mots d'ordre de formations marginales.