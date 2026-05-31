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Hommage à Faure Gnassingbé

Les sections européennes du parti UNIR (France, Belgique et Italie) organisent le 6 juin une messe d’action de grâce à l’église de la Madeleine à Paris à l’occasion du 60e anniversaire du président du Conseil et président du parti, Faure Gnassingbé.

Messe en l'église de la Madeleine à Paris © DR

Les sections européennes du parti UNIR (France, Belgique et Italie) organisent le 6 juin une messe d’action de grâce à l’église de la Madeleine à Paris à l’occasion du 60e anniversaire du président du Conseil et président du parti, Faure Gnassingbé.

‘Un moment de recueillement et de prière pour implorer les bénédictions divines sur sa personne, sa santé et la poursuite de son action à la tête du Togo’, soulignent les organisateurs.

Un rendez-qui permettra à la diaspora et aux membres d’UNIR en Europe ‘de témoigner de son attachement indéfectible à son leader’.

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Église la Madeleine, Place la Madeleine, 6 juin 2026

Métro: La Madeleine 75008 Paris à 18h

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