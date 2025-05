Une ouverture politique réaffirmée

Le futur gouvernement devrait compter en son sein des personnalités issues de l’opposition.

C’est ce qu’a souhaité dimanche Myriam Dossou d’Almeida, vice-présidente de l’Assemblée nationale et cadre du parti au pouvoir, Union pour la République (UNIR), lors d’un entretien sur une radio privée.

« Il y en a toujours eu, ne l’oubliez pas », a-t-elle rappelé, soulignant que depuis 2005, des figures de l’opposition ont régulièrement intégré les différents gouvernements. Une volonté constante du désormais président du Conseil, Faure Gnassingbé, de gouverner dans un esprit d’ouverture, selon elle.

Mais cette démarche d’inclusion rencontre souvent des résistances dans le camp opposé. « À chaque fois qu’une personnalité de l’opposition entre au gouvernement pour faire valoir ses compétences, elle est rejetée, vilipendée par les siens », a déploré Mme Dossou d’Almeida.

La responsable politique a réaffirmé l’engagement d’UNIR à rester ouvert, non seulement aux opposants mais aussi aux indépendants ou à toute personne compétente pouvant contribuer à l’action gouvernementale. « C’est peut-être cela notre force : savoir nous ouvrir, écouter ceux qui ne pensent pas comme nous », a-t-elle affirmé.

Ce prochain gouvernement – le premier de la 5ᵉ République – devrait ainsi poursuivre les réformes en cours et accélérer les efforts pour améliorer les conditions de vie des Togolais, sans céder à l’illusion des solutions miracles.

« Il n’y aura pas de baguette magique », a averti Myriam Dossou d’Almeida. Elle insiste sur la nécessité de maintenir le cap, de renforcer la démocratie, d’asseoir la paix sociale, et surtout de miser sur l’éducation et la formation pour autonomiser les citoyens et stimuler le développement du pays.