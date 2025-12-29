Budget 2026 adopté !

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté à une quasi-unanimité le collectif budgétaire 2025 et la Loi de finances 2026, à l’issue de 43 jours de travaux parlementaires intenses.

Ces votes traduisent un large consensus autour des priorités économiques et sociales du pays.

Les présidents des deux Chambres ainsi que les commissions des finances et du développement économique ont été salués pour la qualité des débats, le respect des délais constitutionnels et la rigueur des travaux. La forte mobilisation des députés et sénateurs a également été soulignée comme une preuve de leur sens élevé du devoir républicain.

Entre 2020 et 2025, le budget de l’État est passé de 1 466 à 2 436 milliards de FCFA, soit une hausse de 66 %, permettant la réalisation de projets structurants : routes, infrastructures énergétiques, écoles, hôpitaux, digitalisation des services publics et programmes sociaux au profit des populations vulnérables.

Pour 2025, la loi de finances rectificative s’équilibre à 2 436 milliards de FCFA, avec une croissance attendue de 6,2 % et une inflation maîtrisée à 0,9 %. En 2026, le budget s’établit à 2 751,5 milliards de FCFA, en hausse de 14,8 %, avec une croissance projetée à 6,5 %.

Le budget 2026 repose sur trois grandes priorités :

l’inclusion sociale et le développement du capital humain (48 %),

la transformation économique (29 %),

le renforcement de l’État, de la sécurité et de la gouvernance (23 %).

Plusieurs innovations fiscales ont été introduites, notamment l’exonération de TVA sur certains produits locaux, des mesures en faveur des jeunes et des femmes entrepreneurs, ainsi qu’un crédit d’impôt pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Le gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur d’une gouvernance budgétaire transparente et orientée vers les résultats, appelant à une action collective pour tenir les promesses faites aux populations.