Vers une législature plus inclusive

Anita Kpodar, candidate indépendante aux élections législatives du 29 avril, a conclu sa campagne électorale par une tournée significative des différents marchés de Grand Lomé.

Fille de Rose Creppy, figure emblématique du commerce de pagne au Togo pendant des décennies, Anita s'est engagée dans une série de dialogues avec les commerçantes locales, depuis les vendeuses de pagnes jusqu'aux marchandes de fruits et légumes.

Anita Kpodar met un point d’honneur à rencontrer celles qui sont les véritables moteurs économiques de la région. Son objectif est de comprendre et de défendre leurs besoins et aspirations. Selon elle, ces femmes possèdent un pouvoir d'influence considérable, et leur soutien est crucial pour la revitalisation de l’économie.

Convaincue de l'importance de leur voix, Anita Kpodar estime que sa place est à l'Assemblée nationale pour y porter les demandes et les préoccupations de ces commerçantes. Elle envisage son rôle comme celui d'une médiatrice entre les besoins du terrain et les décisions politiques, insistant sur la nécessité de politiques plus inclusives qui favorisent le développement économique et social de toutes les couches de la population.

Le parcours d'Anita Kpodar suscite un intérêt particulier parmi les électeurs, notamment en raison de son approche terrain et de son indépendance politique. Sa campagne a mis en lumière non seulement les défis spécifiques aux commerçantes de Lomé, mais aussi le potentiel de changement que peut apporter une représentation plus authentique et engagée à l'Assemblée nationale.