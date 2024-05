Comme on pouvait s’y attendre, les Forces démocratiques pour la République (FDR, opposition) ont rejeté les résultats provisoires des élections législatives.

Selon son président, Paul Dodji Apévon, le scrutin a été entaché de fraudes.

‘Le taux de participation annoncé par la Céni sont fantasmagoriques. Ce scrutin est démentiel, ubuesque ; ces gens-là ne connaissent pas la honte’, a-t-il martelé lundi.

Mais pas question pour M. Apévon de disculper l’opposition de ses propres erreurs et de ses échecs.

‘Nous avons contribué à ce qui nous arrive aujourd’hui. On l’a cherché et on l’a trouvé. Nous aurions dû nous unir pour être solides face à Unir, mais on a voulu aller autrement’.