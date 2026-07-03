Vive le Tchad !

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Le président de l'Assemblée nationale togolaise, Komi Sélom Klassou, s'est rendu au Tchad pour assister à la clôture de la session ordinaire du Parlement tchadien, indique Togo Matin.

Komi Sélom Klassou devant le siège du Parlement tchadien © DR

Le président de l'Assemblée nationale togolaise, Komi Sélom Klassou, s'est rendu au Tchad pour assister à la clôture de la session ordinaire du Parlement tchadien, indique Togo Matin.

À cette occasion, M. Klassou a salué chaleureusement le président tchadien Idriss Déby Itno et réaffirmé la qualité des relations entre les deux pays, rendant également hommage au leadership du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Cette visite témoigne de la vitalité des liens parlementaires et diplomatiques entre Lomé et N'Djamena, deux capitales engagées dans une coopération bilatérale active au service de l'intégration africaine.

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Togo Matin N°1621.pdf

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