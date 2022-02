‘Chaque jour est une occasion de célébrer ce sentiment intense qu'est l’amour. Et il faut non seulement le vivre pleinement et le partager avec ses proches et ses êtres chers mais surtout bien l’entretenir’. Sandra Ablamba Johnson, la secrétaire général de la Présidence, souhaite une bonne Saint-Valentin à ses fans sur son compte Twitter.

Les Togolais aiment ce jour à la fois festif et romantique.