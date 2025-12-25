Noël de fraternité

À l’occasion de la fête de Noël, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé jeudi un message à l’ensemble des Togolais à travers les réseaux sociaux.

Dans ce message empreint de sobriété et de rassemblement, le chef du gouvernement a formulé le vœu que cette célébration soit un moment de renforcement du vivre-ensemble.

« Que cette célébration concoure à affermir nos valeurs communes de fraternité, de solidarité et de tolérance », a-t-il écrit.

Dans un contexte national et international marqué par de nombreux défis, ce message se veut un appel à l’unité, au respect mutuel et à la cohésion sociale. Noël, au-delà de sa dimension religieuse, est présenté comme un temps de partage et de paix, porteur d’espoir pour l’ensemble de la nation.

Par cette adresse, Faure Gnassingbé réaffirme l’importance des valeurs communes comme socle du vivre-ensemble au Togo.