Voeux numériques

Le nouveau monde digital a de grands avantages. Prenez l’exemple des voeux de Noël et du Nouvel An. Il y a quelques années encore, il fallait imprimer de jolies cartes, les mettre sous enveloppe et les poster à des centaines ou des milliers de proches, de relations de travail, de fournisseurs …

Pour les officiels, l’exercice était encore plus compliqué. Adresser des voeux à la population, aux diplomates et ministres à travers le monde, aux nombreux représentants d’organisations internationales.

Tout cela est terminé.

Grâce aux réseaux sociaux, un simple message conçu en quelques minutes est immédiatement diffusé et devient rapidement viral auprès des communautés.

Une proximité qui est un atout.

Le président Faure Gnassingbé et son Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé ont mobilisé Twitter et Facebook ce dimanche pour souhaiter un bon Noël aux Togolais à travers le monde.

Rapide et efficace.