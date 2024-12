Une nouvelle session du Cadre permanent de concertation (CPC) s’est tenue mardi.

Elle a débouché sur une série de propositions au gouvernement en vue des prochaines élections sénatoriales du mois de février. L’une des principales recommandations concerne la prolongation du délai de dépôt des candidatures, qui a officiellement pris fin lundi.

Le CPC s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la cohésion nationale et à offrir une plateforme de dialogue entre les différentes sensibilités politiques.

Les propositions formulées lors de cette session, notamment l’extension du délai pour le dépôt des candidatures, reflètent une volonté d’inclusivité et d’équité dans le processus électoral. Elles traduisent également une aspiration à transcender les intérêts partisans pour répondre aux attentes des citoyens togolais en matière de gouvernance démocratique.

En attendant une réponse officielle du gouvernement à ces propositions, le message de dialogue et d’ouverture lancé par le CPC pourrait contribuer à apaiser les tensions et à garantir un processus électoral plus représentatif et consensuel.