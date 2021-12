L'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux Reckya Madougou a écopé samedi de 20 ans de prison pour terrorisme devant un tribunal spécial à Porto-Novo, la capitale du Bénin.

Après plus de 20 heures d'audience, Mme Madougou, 47 ans, a été reconnue coupable de «complicité d'actes terroristes» par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L'opposante, qui avait plaidé non coupable, a été condamnée à la peine requise par le procureur.

L'ancienne ministre, dont la candidature à l'élection présidentielle de 2021 avait été rejetée, avait été arrêtée quelques semaines avant le scrutin.

Mise en examen et écrouée début mars à Cotonou, la capitale économique, l'opposante est accusée d'avoir financé une opération visant à assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et ainsi «déstabiliser» le pays.

Reckya Madougou avait mené pendant plusieurs années des missions de conseil au Togo.