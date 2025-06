Rwanda–RDC : un accord de paix historique signé à Washington

C’est une avancée diplomatique majeure que viennent de franchir le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC). Les deux pays, longtemps à couteaux tirés, ont signé vendredi un accord de paix à Washington, grâce à une médiation directe menée par le président américain Donald Trump, a rapporté Mena Today.

La cérémonie de signature, présidée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, s’est tenue dans la capitale américaine en présence des ministres des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, et congolais, Thérèse Kayikwamba Wagner. Selon une copie de l’accord obtenue par Reuters, le texte engage Kigali à retirer ses troupes de l’Est congolais dans un délai de 90 jours. Il prévoit également le lancement d’un cadre d’intégration économique régionale dans la même période.

« Ils se combattaient depuis des années, avec des machettes… C’est l’un des conflits les plus atroces que le monde ait connu. Et nous avons réussi à les amener à la table », a déclaré Donald Trump lors d’une prise de parole avant la signature.

En marge de la cérémonie, Trump a aussi révélé que cet accord ouvre la voie à des investissements américains massifs, notamment dans les ressources minières stratégiques de la région : tantale, cobalt, cuivre, lithium, or… « Nous obtenons beaucoup de droits miniers au Congo. Ils sont honorés d’être ici. Ils ne pensaient jamais venir à Washington », a-t-il lancé, sans détour.

Le diplomate rwandais a qualifié cet accord de « tournant historique ». De son côté, sa collègue congolaise a insisté sur la nécessité que cette entente soit « suivie d’actes concrets, à commencer par le désengagement militaire ».

Plus tard, les deux responsables africains ont été reçus dans le Bureau ovale, où Donald Trump leur a remis des lettres d’invitation officielles adressées aux présidents Paul Kagame (Rwanda) et Félix Tshisekedi (RDC). Le but : leur faire signer à Washington ce que le conseiller Afrique de Trump, Massad Boulos, a baptisé le "Washington Accord" – un paquet global de coopération sécuritaire et économique.

Ce développement est perçu comme une opportunité de stabilisation inédite pour une région ravagée par les conflits armés depuis plusieurs décennies. Reste à voir si les engagements pris tiendront dans la durée.