Arrêt de la coopération antiterroriste avec le Mali

La France a annoncé la suspension de sa coopération antiterroriste avec le Mali et a ordonné à deux membres de l’ambassade et du consulat maliens de quitter le territoire français, ont indiqué vendredi des sources diplomatiques à Paris.

Cette décision intervient après l’arrestation à Bamako d’un agent du renseignement français en août dernier.

Selon une source proche du dossier, l’homme arrêté serait un ancien officier de l’armée française, spécialisé dans les questions liées au terrorisme. Il a été interpellé en août en même temps que deux généraux maliens, accusés de participer à un complot visant à déstabiliser le pays.

Un responsable étranger impliqué dans le suivi de la situation a confirmé qu’il s’agissait bien d’un agent de renseignement.

Contacté par les médias, un porte-parole du ministère malien des Affaires étrangères a refusé de commenter l’affaire.

Cette affaire vient aggraver davantage les relations déjà dégradées entre Paris et Bamako. Le Mali, dirigé par une junte militaire depuis 2020, avait déjà rompu ses liens militaires avec la France pour se tourner vers la Russie, notamment à travers la présence du groupe Wagner, afin de combattre les groupes djihadistes actifs au Sahel.

Avec cette nouvelle escalade, les perspectives de reprise d’une coopération sécuritaire entre les deux pays apparaissent plus incertaines que jamais.