Au Burkina, c'est bien un coup d'Etat

Des militaires en uniforme ont annoncé, lundi 24 janvier au soir, à la télévision nationale, avoir pris le pouvoir au Burkina Faso, au terme d’une journée de confusion.

Ils ont également annoncé la dissolution du gouvernement et la fermeture des frontières, s’engageant par ailleurs au « retour à un ordre constitutionnel » dans « un délai raisonnable ».

La rumeur d’un potentiel coup d’Etat agitait le pays dès lundi matin, après la mutinerie de certains militaires dimanche, sur fond de colère face à l’impuissance des autorités à endiguer les violences dans un pays où les attaques terroristes ont fait plus de 2 000 morts et 1,5 million de personnes déplacées en six ans.

Après le Mali et la Guinée, ça commence à faire beaucoup.