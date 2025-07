Washington accueille un mini-sommet avec cinq pays africains pour discuter commerce

Le président américain Donald Trump recevra la semaine prochaine à Washington les dirigeants de cinq pays africains dans le cadre d'une rencontre axée sur les opportunités commerciales.

C’est ce qu’a confirmé un responsable de la Maison-Blanche, selon les informations rapportées par Mena Today.

Les chefs d'État du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal seront accueillis le 9 juillet à la Maison-Blanche pour un déjeuner et des échanges sur les relations économiques entre les États-Unis et leurs pays respectifs.

« Le président Trump estime que les pays africains offrent d'incroyables opportunités commerciales, bénéfiques à la fois pour le peuple américain et pour nos partenaires africains », a déclaré le responsable.

Selon Africa Intelligence et Semafor, ce mini-sommet se déroulera du 9 au 11 juillet dans la capitale américaine. L’initiative s’inscrit dans une nouvelle approche de la politique étrangère américaine vis-à-vis de l’Afrique, qui privilégie les investissements et les partenariats commerciaux au détriment de l’aide traditionnelle.

La Maison-Blanche a réduit considérablement plusieurs lignes de l’aide étrangère destinée à l’Afrique, dans le cadre de la politique "America First" de Donald Trump. Désormais, l'accent est mis sur les relations bilatérales basées sur la réciprocité économique.

Mardi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que les États-Unis tournaient le dos à un modèle d’aide « fondé sur la charité », insistant sur le fait que l’aide sera dorénavant réservée aux pays qui démontrent une réelle capacité à se prendre en main.

Dans la même veine, Troy Fitrel, haut responsable du Bureau des affaires africaines, avait déclaré en mai que les diplomates américains en poste en Afrique seraient désormais évalués sur la base des accords commerciaux conclus, et non plus sur la seule coopération humanitaire ou sécuritaire.

Cette rencontre du 9 juillet pourrait donc marquer un tournant stratégique dans les relations États-Unis–Afrique, avec une volonté affirmée de faire du continent un partenaire économique à part entière.