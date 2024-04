Bassirou Diomaye Faye, le nouveau visage de l'espoir au Sénégal

Dans un revirement historique pour le Sénégal, Bassirou Diomaye Fay, a été investi mardi président de la République, devenant ainsi le cinquième et le plus jeune président que le pays d'Afrique de l'Ouest n'ait jamais connu.

À 44 ans, l'ancien inspecteur des impôts a promis de restaurer la stabilité et d'engager le pays sur la voie du progrès économique.

Faye a remporté une victoire écrasante contre Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir de l'ancien président Macky Sall, dès le premier tour de scrutin.

Ce résultat traduit les espoirs de changement d'une population d'environ 18 millions d'habitants. "Les résultats de l'élection ont montré un profond désir de changement", a déclaré Faye après sa prestation de serment, événement auquel il a assisté avec ses deux épouses.

Plus d'une douzaine de chefs d'État et de représentants régionaux ont assisté à l'investiture, témoignant du soutien international à ce changement de leadership. Parmi eux se trouvaient le président du Nigeria Bola Tinubu, le président du Ghana Nana Akufo-Addo et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Même les juntas militaires de Burkina Faso, de Mali et de Niger ont envoyé des représentants, soulignant l'importance de cet événement pour la région.

Cette transition pacifique marque un moment positif après trois années de troubles politiques sans précédent au Sénégal, qui avaient soulevé des inquiétudes quant à un recul démocratique dans une région d'Afrique de l'Ouest habituée aux coups d'État. "Le Sénégal sera un pays d'espoir, en paix, avec un système judiciaire indépendant et une démocratie renforcée", a promis Faye, s'engageant à gérer les affaires de l'État de manière éthique et à construire l'économie.