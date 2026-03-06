Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

Bénin : 15 soldats tués dans une attaque jihadiste à Kofouno

Quinze soldats béninois ont été tués et cinq autres blessés lors d'une attaque contre un camp militaire dans le village de Kofouno, dans le nord du pays, a annoncé vendredi le colonel James Johnson, porte-parole de l'armée.

Cotonou, Bénin © republicoftogo.com

Quinze soldats béninois ont été tués et cinq autres blessés lors d'une attaque contre un camp militaire dans le village de Kofouno, dans le nord du pays, a annoncé vendredi le colonel James Johnson, porte-parole de l'armée.

Le groupe jihadiste lié à Al-Qaïda, JNIM, a revendiqué l'attaque. L'armée affirme avoir tué au moins quatre assaillants et détruit plusieurs de leurs motos lors de leur retraite, tout en niant que le JNIM contrôle le camp visé.

Cette attaque illustre la montée en puissance des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique aux frontières du Niger, du Bénin et du Nigeria. En avril dernier, une précédente attaque du JNIM avait déjà coûté la vie à 54 soldats béninois, indique le site Mena Today

La dégradation sécuritaire dans le nord avait poussé des soldats mécontents à tenter un coup d'État contre le président Talon en décembre, déjoué grâce au soutien de pays voisins. Le Bénin s'apprête à tenir une élection présidentielle le mois prochain, dans un climat sécuritaire particulièrement tendu.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

RDC : le porte-parole militaire du M23 tué dans une frappe de drone

RDC : le porte-parole militaire du M23 tué dans une frappe de drone

Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement rebelle M23, a été tué mardi dans une frappe de drone de l’armée congolaise dans l’est de la République démocratique du Congo, selon des sources diplomatiques et sécuritaires rapportées par Mena Today.

Un avion d’Asky endommagé à l’aéroport de Niamey

Un avion d’Asky endommagé à l’aéroport de Niamey

Selon le site Mena Today, qui a rapporté l’information vendredi, le dirigeant militaire du Niger, Abdourahamane Tiani, a accusé la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire d’avoir sponsorisé l’attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi contre l’aéroport international de Niamey, sans toutefois fournir de preuves.

Ca chauffe au Niger

Ca chauffe au Niger

Des tirs nourris et de fortes explosions ont été entendus près de l’aéroport international de Niamey dans la nuit de mercredi à jeudi, dans ce que deux sources sécuritaires ont qualifié d’« attaque terroriste ». Le calme est revenu dans la capitale jeudi matin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.