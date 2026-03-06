Bénin : 15 soldats tués dans une attaque jihadiste à Kofouno

Quinze soldats béninois ont été tués et cinq autres blessés lors d'une attaque contre un camp militaire dans le village de Kofouno, dans le nord du pays, a annoncé vendredi le colonel James Johnson, porte-parole de l'armée.

Le groupe jihadiste lié à Al-Qaïda, JNIM, a revendiqué l'attaque. L'armée affirme avoir tué au moins quatre assaillants et détruit plusieurs de leurs motos lors de leur retraite, tout en niant que le JNIM contrôle le camp visé.

Cette attaque illustre la montée en puissance des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique aux frontières du Niger, du Bénin et du Nigeria. En avril dernier, une précédente attaque du JNIM avait déjà coûté la vie à 54 soldats béninois, indique le site Mena Today.

La dégradation sécuritaire dans le nord avait poussé des soldats mécontents à tenter un coup d'État contre le président Talon en décembre, déjoué grâce au soutien de pays voisins. Le Bénin s'apprête à tenir une élection présidentielle le mois prochain, dans un climat sécuritaire particulièrement tendu.