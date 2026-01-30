Un avion d’Asky endommagé à l’aéroport de Niamey

Selon le site Mena Today, qui a rapporté l’information vendredi, le dirigeant militaire du Niger, Abdourahamane Tiani, a accusé la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire d’avoir sponsorisé l’attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi contre l’aéroport international de Niamey, sans toutefois fournir de preuves.

Des tirs nourris et des explosions ont été entendus autour de l’aéroport peu avant minuit. Deux sources sécuritaires ont qualifié l’incident « d’attaque terroriste », avant que le calme ne revienne dans la capitale jeudi matin.

S’exprimant à la télévision d’État après une visite sur la base aérienne, Abdourahamane Tiani a mis en cause nommément le président français Emmanuel Macron, le président béninois Patrice Talon et le président ivoirien Alassane Ouattara, promettant des représailles.

Les autorités des pays cités n’ont pas réagi dans l’immédiat. Le chef de la junte nigérienne a par ailleurs remercié les forces russes présentes sur le site pour avoir « défendu leur secteur ».

D’après des sources sécuritaires, un stock d’uranium entreposé à l’aéroport n’a pas été touché. En revanche, plusieurs avions ont été endommagés au sol, notamment un appareil de Air Côte d’Ivoire et deux avions de ASKY Airlines, sans faire de victimes.

Depuis son arrivée au pouvoir, le régime militaire nigérien, à l’instar de ceux du Mali et du Burkina Faso, a rompu avec ses partenaires occidentaux et renforcé sa coopération avec la Russie, dans un contexte marqué par la persistance des attaques jihadistes dans le Sahel.