Burkina : irrégularités financières

Plus de 25 millions de dollars d'irrégularités financières ont été constatées entre 2018 et 2021 à la présidence du Burkina Faso, à la Primature et au Parlement, a annoncé l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption.

Les rapports définitifs de contrôle ont été transmis au président de la transition, au Premier ministr.

La justice sera saisie pour la suite de la procédure.