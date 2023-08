Contacts officiels entre la Libye et Israël

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, a eu une réunion confidentielle avec son homologue libyen Najla Elmangoush la semaine dernière à Rome, en Italie.

La tenue de la réunion a été rendue publique par le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani.

Il s'agit de la première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui n'ont pas de relations diplomatiques.

Les ministres ont discuté des liens historiques entre les deux nations, du patrimoine des Juifs de Libye, de la possibilité de collaboration et de l'aide humanitaire israélienne.

Selon Eli Cohen, "Cette réunion historique est une première étape dans la relation entre Israël et la Libye. La taille et la situation géographique de la Libye lui confèrent une importance et un potentiel énorme pour l'Etat d'Israël."

