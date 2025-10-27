Rubriques

Côte d'Ivoire : Ouattara vainqueur

Le président ivoirien Alassane Ouattara a remporté un quatrième mandat avec 89,77 % des suffrages, selon les résultats provisoires annoncés lundi.

Des supporters saluent la victoire d'Alassane Ouattara lundi à Abidjan © Mena Today/Reuters/Luc Gnago

À 83 ans, l'ancien banquier international s’impose une fois de plus, dans un scrutin où ses principaux rivaux, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n’ont pas pu se présenter.

La participation avoisine les 50 %, bien en dessous du taux de 80 % enregistré au premier tour en 2010. L'opposition, affaiblie et divisée, n'a pas pesé dans le vote : Jean-Louis Billon a obtenu 3,09 % et Simone Gbagbo 2,42 %. Cette dernière a d’ailleurs félicité Ouattara par téléphone.

Ouattara a promis de poursuivre le développement économique et de préparer une nouvelle génération de dirigeants. Mais aucun successeur clair ne se dessine, et les divisions au sein du parti au pouvoir laissent planer des incertitudes sur l’après-Ouattara. Le Conseil constitutionnel doit encore valider les résultats.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cameroun : victoire de Paul Biya

Cameroun : victoire de Paul Biya

Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans, a officiellement remporté un huitième mandat à la tête du pays, selon les résultats annoncés lundi par le Conseil constitutionnel.

Côte d'Ivoire : Billon reconnaît sa défaite

Côte d'Ivoire : Billon reconnaît sa défaite

L'ancien ministre ivoirien du Commerce, Jean-Louis Billon, a reconnu dimanche sa défaite à l’élection présidentielle face au président sortant Alassane Ouattara, selon une déclaration relayée par Mena Today, alors que les premiers résultats partiels placent largement le chef de l’État en tête dans de nombreuses localités.

Madagascar : un nouveau président, un nouveau treillis

Madagascar : un nouveau président, un nouveau treillis

Il était une fois une île magnifique, célèbre pour ses lémuriens, sa vanille et… ses retournements de vestes politiques. Ou plutôt, ses changements de treillis. Car depuis mardi, Madagascar entre dans une nouvelle ère : l’ère kaki.

