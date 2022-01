La télévision publique du Burkina a publié une lettre manuscrite signée de la main du chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, dans laquelle il dit ‘déposer sa démission’, ‘dans l’intérêt supérieur de la nation, suite aux événements qui s’y déroulent’ depuis dimanche.

Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte antidjihadiste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences et son impuissance à y faire face.

Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes pour réclamer le départ des chefs de l’armée et des ‘moyens adaptés’ à la lutte contre les djihadistes, qui frappent ce pays depuis 2015.

Sur la scène internationale, depuis dimanche, ce coup de force a été largement condamné, notamment par l’ONU, qui a appelé les auteurs à « déposer les armes » et à protéger 'l’intégrité physique' du président Kaboré.

Les Etats-Unis et l’Union européenne ont, eux, demandé la 'libération immédiate' de M. Kaboré.

Ce putsch survient à l’heure où le Sahel est de plus en plus déstabilisé par les djihadistes, qui frappent aussi le Niger et le Mali voisin, pays qui a été le théâtre de deux coups d’Etat en quelques mois.