Ghana : deux ministres meurent dans un crash d’hélicoptère

Le Ghana est en deuil après la mort tragique de deux ministres du gouvernement dans un crash d’hélicoptère militaire survenu mercredi dans la région d’Ashanti, au sud du pays.

Le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, et celui de l’Environnement, de la Science et de la Technologie, Ibrahim Murtala Muhammed, ont perdu la vie aux côtés de trois autres responsables gouvernementaux et de trois membres de l’équipage de l’armée de l’air.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse par Julius Debrah, chef de cabinet du président John Mahama, qui a qualifié l’accident de "tragédie nationale".

« Le président et le gouvernement présentent leurs sincères condoléances aux familles de nos camarades ainsi qu’aux militaires tombés dans l’exercice de leur devoir », a déclaré M. Debrah.

Selon les forces armées ghanéennes, le contact radar avec l’hélicoptère militaire de type Z9 avait été perdu peu avant le drame.

Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues, et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du crash.

Ce drame constitue une lourde perte pour le gouvernement ghanéen, et suscite une vive émotion à travers tout le pays.