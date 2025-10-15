Rubriques

Madagascar : un nouveau président, un nouveau treillis

Il était une fois une île magnifique, célèbre pour ses lémuriens, sa vanille et… ses retournements de vestes politiques. Ou plutôt, ses changements de treillis. Car depuis mardi, Madagascar entre dans une nouvelle ère : l’ère kaki.

Le chef putchiste Michael Randrianirina © Mena Today/Reuters/Zo Andrianjafy

Exit Andry Rajoelina, président à répétition et DJ à ses heures perdues, destitué à la vitesse d’un solo de tambour militaire. À peine les parlementaires avaient-ils voté sa destitution que le Capsat, unité d’élite de l’armée, surgissait sur scène comme une troupe bien rodée à l’improvisation politique.

À sa tête, le colonel Michael Randrianirina, désormais président autoproclamé (ou président par surprise, c’est selon). Son programme ? Facile : un comité de transition en uniforme, une restructuration des institutions, et des élections… d’ici deux ans. Promis, juré.

On connaît la chanson. C’est le tube militaire africain de la décennie :
"On arrive, on rassure, on restructure… et on s’installe."

Déjà entendu au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger… Les refrains se ressemblent, les refractaires aussi, et les résultats se font attendre plus longtemps que la saison des pluies.

Pendant ce temps, à Antananarivo, l’ambiance est calme, trop calme. Les citoyens s’interrogent : la vanille va-t-elle mieux se vendre sous uniforme ? Et surtout, est-ce que les lémuriens vont devoir prêter allégeance au nouveau comité ?

Les institutions internationales, elles, regardent tout cela d’un œil perplexe, la main mollement posée sur le bouton "condamnation ferme", déjà usé à force d’être pressé.

Une chose est sûre : à Madagascar, les saisons passent, les présidents trépassent, mais le costume militaire ne prend pas une ride.

